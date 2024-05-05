“عبدالحليم علام” يكشف سبب وقف القيد فى الجدول العام

كشف عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن سبب إصداره قرار بوقف القيد فى الجدول العام ، وذلك بعد أن أثار جدلا كبير وتسبب فى موجة غضب واسعة بين جموع المحامين خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث أكد علام أن وقف القيد في الجدول العام والعودة من الزوال، جاء لوضع مجموعة من الضوابط بعد التفاجئ بقبول بعض الموظفين في الفرعيات ملفات للراغبين في القيد وتحصيل رسوم دون توريدها للنقابة العامة، واكتشاف حالات تزوير في الشهادات والمستندات المقدمة للقيد في النقابة؛ مشددا على أن القرار ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة ولكن لوضع قواعد جديدة للقبول.

وأضاف النقيب العام قائلًا: “نعمل على إعادة الأمور التنظيمية للنقابة بعد عشرين عامًا من الانهيار، فالمحاماة مهنة سامية ورسالة عظيمة يجب أن نتحلى بآدابها وأخلاقها.