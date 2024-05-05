وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة ، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالإدارة المركزية للميكانيكا والكهرباء بالوادى الجديد ، بحضور 52 من العاملين بالادارة ، وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ، تحت عنوان ” سلامتك تهمنا” حول مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ،وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر ، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وكذلك ضرورة الإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريب مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل للحصول على فرص عمل لائقة بعد التدريب ، وأضاف مدير المديرية انه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، تحت رعاية وزير العمل واللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ..