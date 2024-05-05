وزارة العمل تتابع دورات التدريب المهنى لشباب جنوب سيناء

بدأت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، الدوره التدريبية المجانية ، للشباب علي مهنة تعلم مهارات وصيانة الحاسب الالي بمدينه طور سيناء ، وذلك فى إطار خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، لتدريب الشباب والفتيات علي المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المراه اقتصاديًا والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتماشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة ، وذلك من خلال توفير مزيد من فرص التدريب المهنى على كافة المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الداخلية والخارجية ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سسيناء ، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين والتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشياً مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، وأضافت مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على برامج التدريب المهنى المتاحة التقديم من خلال مقر مركز التدريب المهنى الثابت أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ..