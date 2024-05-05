السليتى يكشف للترجى نقطة ضعف الأهلى.. ويُحذره من هذا اللاعب

كشف اللاعب التونسى السابق محمد السليتى، عن الطريقة التى يتعين على فريق الترجى التونسى العمل بها في مواجهة فريق الأهلى، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2024.

ويصطدم فريق الترجى التونسى بحامل اللقب، والأكثر تتويجًا بالبطولة الأفريقية فى نهائى نسخة الموسم الحالى، حيث يستضيف «المارد الأحمر» يوم «السبت» 18 مايو الجارى فى لقاء الذهاب.

وقال السليتى فى تصريحات إعلامية، عبر إذاعة «IFM Sport» التونسية، بأن اللاعب إمام عاشور هو نقطة قوة الأهلى، حيث يمنحه المدرب الحرية فى أى مكان فى الملعب.

ويرى لاعب النجم الساحلى والأفريقى التونسى السابق محمد السليتى، بأن الجنوب أفريقى بيرسى تاو مستواه تراجع عن الموسم الماضى.

كما نصح اللاعب التونسى السليتى، فريق بلده باستغلال بطء محمد هانى ظهير أيمن الأهلى خلال النهائى المرتقب!.

وكان حامل اللقب «المارد الأحمر»، قد تأهل على حساب نظيره فريق مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فيما صعد فريق الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز بثنائية دون رد فى مجموع لقائى الذهاب والإياب.