الأهلى يُمطر شباك الجونة بثلاثية ويواصل تقدمه فى «دورىNile»

حقق فريق الأهلي انتصارًا كبيرًا ومُستحقًا على حساب نظيره فريق الجونة في الجولة 21 من منافسات الدوري المصري، بثلاثية نظيفة، يحصُد بها حامل اللقب ثلاث نقاط جديدة يُضيفها إلى رصيده، وكاد أن يُسجل رباعية، مواصلًا انتصاراته فى المسابقة.

نجح لاعب خط الوسط للمارد الأحمر إمام عاشور فى افتتاح الأهداف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، من مسافة تتخطى الـ«30» متر تقريبًأ.

ثم عاد نجم خط الدفاع اللاعب محمود متولى، ليضاعف النتيجة للـ«مارد الأحمر» فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بعد عرضية من على معلول مررها وسام أبو على بالكعب ليضعها متولى فى المرمى، مُحرزً قانى أهداف اللقاء.

وأخيرًا، اختتم نجم خط الهجوم اللاعب محمود كهربا، ثلاثية البطل الأحمر عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها حسين الشحات في الدقيقة 80، عندما توغل داخل منطقة جزاء الجونة ولم يجد مدافع الفريق مفر من عرقلة الشحات ليوقفه ويحصل على ركلة الجزاء.

وبهذا الفوز الكبير، يرفع «المارد الأحمر» رصيده إلى 27 نقطة وانتقل خطوة للأمام إلى المركز العاشر في جدول ترتيب «دورىNILE».