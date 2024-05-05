بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلى.. تصريحات نارية من علاء عبدالعال 

علق المدير الفني لفريق الجونة علاء عبدالعال، على الخسارة الثقيلة أمام الأهلى، فى الجولة 21 من الدورى الممتاز «دورىNILE» بثلاثية دون رد، حيث سقط فريق الجونة على يد حامل اللقب، دون أن يُسجل أى هدف ضد الخصم واستقبل ثلاثية نظيفة، وكادت أن تُصبح رباعية لولا إلغاء هدف بداعى التسلل الذى أحرزه اللاعب انتونى موديست.

وقال عبدالعال أن الأهلى لم يُشكل خطورة على مرمى فريقه، وأن الهدف الذى سجله الخصم فى الشوط الأول، هناك شك فى حال تسلل على علي معلول، ثم عاد مدرب الجونة، ليؤكد أن فريقه لم يرتكب أخطاء تكتيكية وظهر بشكل جيد على المستوى الدفاعي.

وأوضح المدير الفنى للجونة أن الفريق استقبل هدفين بسبب أخطاء فردية، حيث تخلى عن الأسلوب الدفاعى وأجرى تبديلات هجومية.

وفى سياق آخر، يستكمل حامل اللقب مواجهاته في مسابقة الدورى، عندما يستضيف الاتحاد السكندرى، وذلك ضمن لقاء مؤجل من الجولة التاسعة، يوم «الثلاثاء» المُقبل.