على معلول يرتدى شارة قيادة الأهلى والجمهور يحتفل

شهدت الدقيقة 61 من مباراة الأهلى والجونة، والتى أُقيمت أمس «السبت» ضمن منافسات الجولة 21 من الدورى الممتاز «دورىNile»، حدثًا انتظهره جمهور الأهلى من سنوات.

حيث تحقق حلم ظهير أيسر «المارد الأحمر» على معلول، بارتداء شارة قيادة المارد الأحمر للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف الفريق منذ 8 سنوات، وأصبح ثالث لاعب مُحترف فى الأهلى يرتدى شارة القيادة.

وانتظر عشاق معلول والأهلي رؤية شارة القيادة على ذراع معلول فترة طويلة، وكلما اقترب من ارتداءها يُشارك لاعب له الأقدمية على حساب المحترف التونسى وحرمه منها.

في الدقيقة 61 من مباراة الأهلى والجونة، خرج لاعب خط وسط الأهلى كريم وليد نيدفيد، وأصبح على معلول هو أقدم لاعب على أرضية الملعب وحصل على شارة القيادة.