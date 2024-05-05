بثلاثية مقابل هدف سيراميكا يفوز على الداخلية  فى “دورىNile”

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على حساب فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ21 من الدوري على ستاد بتروسبورت.

سيطر فريق سيراميكا على المباراة منذ البداية ولكن دون خطورة على مرمى الداخلية واستمرت المباراة طوال الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل ان يتمكن صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني شهدت المباراة تحول كبير في الأداء من جانب الفريقين، حيث تخلى فريق الداخلية عن التأمين الدفاعي في محاولة لتعديل النتيجة ولكن يتمكن محمد مجدي لاعب سيراميكا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.

فيما قلص فريق الداخلية النتيجة عن طريق معاذ الحناوي في الدقيقة 66، قبل أن يضيف صديق أوجولا الهدف الثالث لسيراميكا والثاني له في المباراة.

ويعتبر هذا الفوز، هو الأول لسيراميكا كليوباترا بعد 5 مباريات، حيث خسر مباراة وتعادل في أخر 4 مباريات ، فيما واصل فريق الداخلية سلسلة النتائج السيئة في الدوري,

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 28 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الداخلية عند النقطة 11 في المركز الأخير.