ثنائية الدراويش فى فاركو تدعم مركزه فى الدورى الممتاز

حقق فريق نادى الإسماعيلى فوزا غاليا ومستحقا على مضيفه فريق فاركو، بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ21 من الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.

أحرز أهداف المباراة لفريق الدراويش اللاعب عمر الساعى، من تسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء فريق فاركو فى الدقيقة 22 من زمن الشوطالأول، قبل أن يضيف زميله اللاعب محمد الدسوقي الهدف الثانى للإسماعيلى من ركلة جزاء بالدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز الغالى، يرفع الدراويش رصيده من النقاط إلى النقطة 22 فى المركز الـ13، فيما بقى فريق فاركو بالمركز الـ17 برصيد 13 نقطة ويقترب من نقطة اللاعودة فى ترتيب جدول مسابقة “دورىNile.