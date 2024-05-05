قبل البت فى شكوى الأهلى ضد محمد الشيبى.. اتحاد الكرة يستعين بالـ”فيفا”

أرسل اتحاد الكرة المصرى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”خطابا، يستفسر فيه عن الحالات التى يمكن فيها اللجوء للقضاء والمحاكم المدنية، لتحصين قرارات لجنة الانضباط فى شكوى النادى الأهلى ضد لاعب بيراميدز محمد الشيبى قبل صدورها.

وكشف مسئولين فى اتحاد الكرة، أن الهدف من مخاطبة الفيفا هو تحصين قرارات لجنة الانضباط، خاصة أن القرار المنتظر من اللجنة إما أحقية الشيبى فى اللجوء للمحاكم، وبالتالى من حق الأهلى اللجوء للاتحاد الدولى من أجل الاستفسار عن الأمر بشكل كامل، أو عدم أحقية الشيبى باللجوء للمحاكم المدنية، وبالتالى أيضًا من حقه اللجوء للاتحاد الدولى.

ويترقب اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط بشأن محمد الشيبى لاعب بيراميدز، بعد خضوعه لجلسة استماع الأسبوع الماضى بسبب شكوى النادى الأهلى ضده، نظرا للجوئه للقضاء فى أزمته مع حسين الشحات.

وكان النادى الأهلى، قد أرسل مؤخرا خطابًا للاتحاد المصرى لكرة القدم يطلب فيه ردًّا نهائيًّا وعاجلًا لاستكمال الإجراءات قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصرى والدولى، من جانب محمد الشيبى لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية «كل التقدير لدورها»، وقيامه برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلي حسين الشحات.