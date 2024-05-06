صلاح يقود ليفربول إلى فوز كبير على توتنهام برباعية مقابل هدفين

قاد العائد إلى التشكيلة الأساسية محمد صلاح، فريقه ليفربول إلى فوز عريض على توتنهام 4-2 أمس «الأحد»، وذلك بتسجيله هدفا ومساهمته في اثنين في المرحلة الـ36 من الدورى الإنجليزي.

وعاد صلاح، على ملعب «آنفيلد»، إلى التشكيلة الأساسية بعد أن جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة الأخيرة ضد وست هام الأسبوع الماضي والتي شهدت مشادة كلامية بينه وبين مدربه الألماني يورغن كلوب لدى إشراك المصري في الدقيقة 79 وما رافقها من تصريحات مثيرة، لا سيما من الفرعون الذي قال خلال مروره في المنطقة المختلطة “ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت”.

غير أن كلوب اعتبر في مؤتمر صحفي أمس «الجمعة»، أن المسألة سويت نهائيا بينه وبين صلاح «لقد سويت الأمور، لا مشكلة بيننا».

ومن جديد، فرض صلاح نفسه نجما للمباراة، إذ سجل هدفا وكانت له اليد الطولى فى هدفين آخرين، ولم يحتسب له هدف سجله في الوقت بدل الضائع بداعى التسلل.

وبعد أن سدد صلاح في العارضة ثم فى القائم في ربع الساعة الأول، نجح فى افتتاح التسجيل بكرة رأسية إثر تمريرة رائعة عرضية من الهولندى كودى خاكبو فى الدقيقة 16.

وأضاف ليفربول الهدف الثانى عندما سدد صلاح كرة زاحفة داخل المنطقة تصدى لها حارس توتنهام، الإيطالى جولييلمو فيكاريو من دون أن يلتقطها، ليتابعها الظهير الأيسر الاسكتلندى أندي روبرتسون من مسافة قريبة داخل الشباك (45).

وحسم ليفربول النتيجة بشكل كبير عندما عزز خاكبو تقدمه بالهدف الثالث من كرة رأسية إثر عرضية من هارفي إيليوت (50).

وسرعان ما أضاف إيليوت بنفسه هدفا رائعا عندما سدد كرة لولبية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى توتنهام بتمريرة من صلاح (60).

ورد توتنهام بهدف سجله البديل البرازيلي ريشارليسون إثر تمريرة عرضية من برينان جونسون، ثم قلص الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون الفارق إلى هدفين إثر تمريرة متقنة من ريشارليسون (77).

ورفع ليفربول رصيده إلى 78 نقطة، ضامنا احتلال المركز الثالث على الأقل، بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر وأربع خلف مانشستر سيتى الثانى الذى يملك مباراة مؤجلة، فى حين بقى توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.