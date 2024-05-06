استعدادًا لنهائى الكونفدرالية.. سموحة يسقط الزمالك فى «البروفة» الأخيرة

تعرض فريق الزمالك لخسارة غير متوقعة أمام مضيفه فريق سموحة 0-1، أمس «الأحد»، في الجولة الـ«21» من الدورى الممتاز لكرة القدم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك فى «البروفة» الأخيرة قبل خوضه نهائى كأس الاتحاد الإفريقي.

وجاء استعداد الزمالك سيئًا لمواجهة نهضة بركان المغربي الذي يستقبل لقاء ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي في 12 مايو الحالي قبل أن يلتقي الفريقان في القاهرة إياباً في 19 منه، حيث تلقى الهزيمة الخامسة له هذا الموسم.

وسجل هدف سموحة والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب النيجيري أبو بكر اليادى فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليثأر الفريق السكندري من خسارته ذهاباً بالقاهرة 1-5.

ولم يقدم الفريقان الكثير الذى يُذكر فى الشوط الأول، حيث غابت الخطورة الحقيقية عن المرميين، لينتهى هذا الشوط سلبياً أداءًا ونتيجة.

ومع بداية الشوط الثانى ومن هجمة منظمة، تبادل أبو بكر اليادى الكرة مع مهاجم فريق سموحة اللاعب حسام حسن، قبل أن يسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

وأجرى المدير الفنى البرتغالى للزمالك جوزيه جوميز، ثلاثة تغييرات دفعة واحدة حيث دفع بكل من أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وأحمد حمدى فى محاولة منه لإدراك التعادل.

وفى الدقيقة 67 من عمر اللقاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أحمد حمدى، قبل أن تعود تقنية الفيديو لإلغاء القرار.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، حصل لاعب سموحة حسام حسن على الإنذار الثانى ليغادر الملعب مطروداً بالبطاقة الحمراء، تاركاً فريقه يكمل اللقاء بعشرة لاعبين، لكن الزمالك لم يستغل الزمالك التفوق العددى لتنتهى المباراة بفوز سموحة.

وبهذا الفوز، يرفع فريق سموحة رصيده إلى 31 نقطة فى المركز السادس من 20 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة فى المركز الثانى عشر لكن من 15 مباراة.