صلاح يعادل إنجاز واين رونى بالدورى الإنجليزى

بعدما ساهم فى فوز فريق ليفربول على توتنهام 4-2، سجل الجناح المصرى محمد صلاح رقما قياسيا جديدا فى الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» وعادل إنجاز واين رونى.

وبحسب ما نشرته صحيفة «مترو» البريطانية، فقد عاد محمد صلاح إلى أفضل حالاته بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، فضلا عن خلاف خط التماس الشهير مع مدربه الألمانى يورجن كلوب.

وبالإضافة إلى تسجيل الهدف الأول، فقد ساعد «الملك المصرى» زميله إليوت فى تسجيل هدفه الرائع، ليصل رصيد صلاح هذا الموسم إلى 18 هدفًا، إضافة إلى 10 تمريرات حاسمة في الدورى الإنجليزى الممتاز«البريميرليج» حتى الآن، وبذلك أصبح أول لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف ويساعد في أكثر من 10 في 3 مواسم متتالية.

وأضاف الموقع أن صلاح أصبح أيضا ثانى لاعب بعد نجم مانشستر يونايتد السابق واين رونى، يسجل 10 أهداف على الأقل ويصنع 10 أهداف على الأقل فى 5 مواسم منفصلة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

اللاعب الآخر الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز هو واين رونى، والذى فعل ذلك خلال سنوات مجده مع مانشستر يونايتد.

هذا وقد ابتعد صلاح بشكل كبير عن أن يحصل على جائزة الحذاء الذهبى كأفضل هداف، بالنظر إلى أن إرلينج هالاند يتصدر حاليًا هذا السباق برصيد 25 هدفًا.

لكن لا يزال بإمكان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إنهاء الموسم كأفضل ممرر في الدوري، ويتنافس مع نجم برايتون باسكال جروس، وثنائى نيوكاسل أنتونى جوردون وكيران تريبيير، ولاعب أستون فيلا أولى واتكينز.