برلمانية تحمل المجتمع الدولي الإبادة الجماعية في غزة

حمّلت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ما يحدث في غزة من مجازر إبادة جماعية للأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدة موقف مصر الداعم تجاه القضية الفلسطينية ، بكافة أنواع الدعم للأشقاء الفلسطيني .

وأكدت خطاب؛ أن المصريين خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يراه مناسبا في تامين وحماية امن مصر القومي، موضحة أن موقفنا واضح من خلال الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينين على حساب تصفية القضية الفلسطنينة وهو امر مرفوض تماما.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل تتعنت بشكل غير مفهوم في كافة المفاوضات وإفسادها بضرب كرم أبوسالم، مضيفة أن هذا الرفض سيؤدي إلى خسائر كبيرة في المنطقة وستتحمل اسرائيل كافة ما يحدث، قائلة: العالم كله يدين ويرفض ما يحدث بغزة فالمظاهرات خرجت في جميع الدول رفضا لما يحدث.