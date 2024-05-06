بعد تحذيرات إسرائيل بإخلاء رفح الفلسطينية.. برلماني: 1.5 مليون فلسطيني معرضون للموت

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ إن تحذيرات اسرائيل لسكان المناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى “الإخلاء الفوري” يؤكد إنهار لا تبالي بقرار مجلس الأمن الذي طالبها بوقف إطلاق النار، كما يعرض حياة 1.5 مليون فلسطيني للهلاك والخطر والموت متسائلا: أين المجتمع الدولي من تلك المجازر والإبادة الجماعية لشعب بأكمله.

مضيفًا: أن الفترة الماضية ومنذ بداية هذه الحرب على فلسطين ومصر كانت دائمة تعمل علي ايجاد حلول للتفاوض بين الطرفين لوقف إطلاق النار، موضحًا: أن موقف إسرائيل غير واضح بعد عد كبير من المفاوضات وهو سيجعلها مسؤلة أمام المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد عضو مجلس النواب على أن مصر ستظل الداعم الاول للقضية الفلسطينية، والشعب المصري خلف قيادته السياسية في كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن مصر القومي، مشددًا على أن مصر ما زالت تتفاوض مع الجانبين لوقف إطلاق النار، كما أدان النائب حركة حماس لعدم التزامها بالمفاوضات وقيامها بعملية جديدة أمس بضربها لكرم أبوسالم.

وطالب الجبلاوي بالوقف الفوري لإطلاق النار على الفلسطينين العزل، وضرورة وصول كافة المساعدات لهم دون قيد، كما شدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في كل ما يحدث من جرائم ترتكب في حق الأشقاء الفلسطينيين.