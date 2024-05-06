ثنائية المصرى البورسعيدى فى طلائع الجيش تعزز وصافته فى “دورىNile”

فاز فريق النادى المصرى البورسعيدى على ضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الإثنين”، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.

تقدم فريق المصرى فى الدقيقة 50 عن طريق خطأ من محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، الذى حاول الإمساك بكرة عرضية فأسقطها في شباكه، “هدف ذاتى”، ثم أضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بعد أن تلقى كرة عرضية من حسين السيد.

وتفوق فريق النادى المصرى البورسعيدى في معظم فترات المباراة وسيطر على مجريات اللعب، وشهد الشوط الأول إلغاء هدف للاعب المصرى ميدو جابر، في الدقيقة الأخيرة بدعوى وجود حالة تسلل.

وبهذا الفوز يرفع المصرى رصيده للنقطة 37 ليعزز موقعه فى المركز الثانى من جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28 في المركز الثامن.