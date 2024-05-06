بريمونتادا مثيرة.. بيراميدز يفوز على مودرن فيوتشر ويبتعد بصدارة “دورىNile”

حقق فريق بيراميدز فوزا ثمينا ومثيرا أمام نظيره فريق موردن فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

تقدم اللاعب محمد فاروق بالهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 20 من رأسية متقنة على عكس سير المباراة في الوقت الذي كان فيه بيراميدز ضاغطا بقوة من أجل أخذ زمام المبادرة لتسجيل هدفا وإهداره لعدة فرص سهلة.

زاد فريق بيراميدز من ضغطه لإدراك التعادل ونجح بالفعل عن طريق فيستون ماييلي فى تسجيل هدف من رأسية متقنة فى الدقيقة 76 من عمر المباراة، لتعود المباراة إلى نقطة البداية مجددا.

وقبل نهاية اللقاء احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بيراميدز فى الدقيقة 89 بعد العودة لتقنية الفيديو «فار» تولى كريم حافظ تنفيذها لينجح في تسجيل الهدف الثانى لبيراميدز.

واشتعلت المباراة فى الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وضاعف مودرن فيوتشر من ضغطه من أجل إدراك التعادل لكن محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 41 في صدارة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد مودرن فيوتشر عند 26 نقطة في المركز الـ11.