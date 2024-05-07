رغم عدم موافقة النواب.. سؤال برلماني بشأن بدء وزارة الصحة تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منشآتها الحكومية

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء بشان الاستفسار حول بدأ وزارة الصحة في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منشآتها الحكومية رغم عدم موافقة البرلمان؟

وأوضحت عضو مجلس النواب فى سؤالها انتشار أنباء عن ترسيخ الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الصحة، ونشرت بعض وسائل ااعلام المقروءه بعدد من الشراكات التي تمت بالفعل من إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة مثل مبرة المعادي، مستشفى هليوبوليس، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفى أورام دار السلام.

وأشارت عضو لجنة الصحة: أنه ورغم عدم موافقة المجلس على مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. إلا أن بدأ تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدة على أن الحل لتطوير القطاع الصحي هو منح الدولة المستثمرين عدة حوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة بهدف إضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بجانب منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.