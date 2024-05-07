الغيابات تضرب الترجى منافس الأهلى قبل دور الـ16 لكأس تونس

يعانى فريق الترجى التونسى من غياب عدد كبير من لاعبيه، خلال مباراة «محيط قرقنة» التى ستقام غدا «الأربعاء»، فى دور الـ 16 لبطولة كأس تونس، فى الرابعة والنصف عصر غدًا «الأربعاء» فى بطولة كأس تونس 2023-2024.

وأشارت تقارير إعلاميىة تونسية، أن الترجى سينهى تدريباته مساء اليوم «الثلاثاء»، استعدادًا لمواجهة محيط قرقنة غدا الأربعاء، في مدينة صفاقس، ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الترجي غياب أكثر من 8 لاعبين، حيث سيكون جميع اللاعبين الأجانب وعددهم 7 خارج القائمة وهم: «رودريجو رودريجيز، يان ساس، محمد أمين توجاي، أونوتشي أوجبيلو، حسام الدين غشة، روجير أهولو وكيبا سوي»، بسبب قوانين الكأس التى تمنعهم من المشاركة.

كما سيغيب أسامة بقوقرة للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى البطولة، فضلا عن اتجاة مدرب الفريق كاردوزو، لإعفاء محمد أمين بن حميدة وحسام تقا من المباراة خوفا من أي مضاعفات صحية وهو ما يعنى ظهور عدة عناصر من فريق «النخبة» فى اللقاء.

وبعد مباراة دور الـ 16 لكأس تونس، سيلتقى الترجى مع النجم الساحلى فى الدورى التونسى مساء «الأحد» القادم الموافق 12 مايو، قبل الاستعداد لمواجهة النادى الأهلى المصرى فى ذهاب وإياب نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلى ضيفا ثقيلا على الترجى مساء يوم 18 مايو القادم في مباراة ذهاب نهائى دورى الأبطال، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة مساء يوم 25 من نفس الشهر.

وكان الأهلى قد تأهل لنهائي دورى الأبطال بعد الفوز في إياب نصف النهائى أمام مازيمبى بنتيجة 3-0، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف، فيما فاز الترجى على صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 فى مباراتى الذهاب والإياب بالدور نصف النهائى.