الأهلى «قفز 3 مراكز» بعد فوزه على «سيد البلد»

تقدم فريق النادى الأهلى 3 مراكز في ترتيب الدورى الممتاز «دورىNile»، بعد الفوز على زعيم الثغر بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم «الثلاثاء».

وأقيم لقاء الأهلى والاتحاد السكندري، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدورى الممتاز، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى.

وكان الأهلى يحتل المركز العاشر فى ترتيب الدوري قبل إقامة اللقاء، وبعد الفوز ارتفع رصيده إلى النقطة 30 محتلًا المركز السابع، من 14 مباراة.

كما يتواجد الزمالك في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، حصل عليهم من 15 مباراة، ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يتذيل الداخلية الترتيب برصيد 11 نقطة.