مدرب الأهلى مارسيل كولر يثير حيرة الجميع بشأن كهربا 

أثار مدرب فريق النادى الأهلى مارسيل كولر، حيرة الجميع بشأن موقفه من مهاجمه محمود عبدالمنعم «كهربا» خلال الفترة الأخيرة.

واستضاف المارد الأحمر نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم «الثلاثاء»، فى مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدورى الممتاز 2023-2024، «دورىNile»

وكلن «كهربا»، قد دخل بديلا فى الدقيقة 61 من الشوط الثانى، وهى عادة متكررة للمدرب السويسرى مع النجم المصري خلال المباريات الأخيرة محليا وقاريا.

وبالفعل، تمكن كهربا من التسجيل بعد 4 دقائق فقط من نزوله عبر ركلة جزاء نفذها ببراعة شديدة، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافى المارد الأحمر هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبالنظر إلى وضع كهربا فى الفترة الأخيرة، نجد أن كولر يتعامل معه بشكل غريب خاصة بعدما أكد أن «النجم المصري أصبح المهاجم رقم 3 فى الفريق»، وذلك رغم مساهماته التهديفية التي لا تتوقف.

وبالفعل، أصبح كهربا لا يشارك بصفة أساسية ويقتصر ظهوره مع المارد الأحمر على النزول كبديل فى الدقائق الأخيرة أو قبل نصف ساعة من نهاية بعض المباريات.

والمثير في موقف كهربا مع كولر، أنه على الرغم من تهميش مهاجمه بالاستبعاد الدائم من التشكيلة الأساسية، إلا أنه يمنحه فرصة تسديد ضربات الجزاء حال الحصول عليها عند نزوله، ويسدد كهربا ركلات الجزاء، رغم أنه ليس الأول فى الفريق، الذى يسدد ضربات الجزاء وبالفعل تمكن من التسجيل خلال 3 مناسبات متشابهة.

المرة الأولى كانت أمام سيمبا التنزاني فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 2-0، وتكرر الأمر فى الفوز على الجونة 3-0 قبل أيام قليلة، ثم تمكن من هز شباك الاتحاد بنفس الطريقة خلال مباراة، مساء اليوم «الثلاثاء».