اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، فى نسختها الجديدة.

وسيواجه فريق النادى الاهلى فريق الألومنيوم، فيما يلتقى فريق نادى الزمالك مع بروكسى، ويلعب فريق بيراميدز ضد فريق النصر بالقاهرة، ضمن أبرز مباريات هذا الدور.

وسيتم لعب دور الـ32 هذا الموسم قبل الأجندة الدولية، وبالتالى كل اللاعبين المحترفين الأجانب مثل أليو ديانج وسيف الجزيري يمكنهم لعب المباريات بشكل طبيعى مع فرقهم لأن المباريات تلعب من يوم 28 مايو الي يوم 1 يونيو أى قبل الأجنده بيومين.

وستلعب المباريات بدون اللاعبين الدوليين فى المنتخب الوطني فقط، حيث حدد اتحاد الكرة يوم 28 موعدًا لتجمع المنتخب الأول لمعسكر يونيو.

وسيلتقى الأهلى مع الألومنيوم يوم “الأربعاء” 29 من مايو الجارى على ملعب ستاد السلام، وتقام المباراة فى الثامنة مساءًا، فيما يلعب الزمالك مع بروكسى يوم الخميس 30 من الشهر ذاته على ملعب المقاولون العرب في الثامنة مساءًا.

وكشف الاتحاد فى بيانه أنه سيتم ترك ملعب ستاد القاهرة، للمنتخب الأول للتدريب وخوض المباريات وبالتالي الاندية ستلعب على الملاعب البديلة في دور الـ32.

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ32 كاملة على النحو التالي: