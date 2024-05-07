المارد الأحمر يقسو على زعيم الثغر برباعية مقابل هدف فى “دورىNile”

حقق فريق النادى الأهلى فوزًا كبيرًا ومثيرا على نظيره فريق الاتحاد السكندرى، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم “الثلاثاء”، على ملعب ستاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ودخل المدير الفنى لفريق الأهلى مارسيل كولر، المباراة بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير، محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال، ‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم،‏ وسام أبو علي.

وتحصل الأهلى على ضربة جزاء، وذلك بعد عرقلة عمر كمال عبدالواحد داخل المنطقة، استغلها وسام أبو علي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وأضاف رضا سليم هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة 32 من عمر المباراة، وذلك بعد تمريرة سحرية من وسام أبوعلي، سددها المغربى مباشرة فى شباك الاتحاد.

فيما سجل عمر كمال الهدف الثالث في الدقيقة 42 من زمن الشوطالأول، من كرة صاروخية سددها من على حدود منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس المهدى سليمان التصدى لها.

وفي الشوط الثانى أجرى مدرب زعيم الثغر طارق العشرى تعديلاته، ليسجل بنجامين بواتينج الهدف الأول في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، عن طريق كرة عرضية داخل المنطقة تقدم لها ووضعها فى الشباك على يسار مصطفى شوبير.

وتمكن البديل محمود عبدالمنعم كهربا من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، ليقضى على فرصة وآمال سيد البلد فى العودة للمباراة.

وبهذه النتيجة يرتقى فريق الأهلى للمركز السابع من جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، من 14 مباراة، فيما يأتى فريق الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 21 لقاء.