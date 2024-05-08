وزير الرياضة: لم أتدخل فى أزمة محمد الشيبى مع حسين الشحات

كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، عن موقفه من التدخل فى أزمة لاعب فريق بيراميدز المغربى محمد الشيبى، مع لاعب النادى الأهلى حسين الشحات، بعد إحالة الملف للجنة الانضباط بالاتحاد، والتحقيق مع اللاعب المغربى، على خلفية تقدمه ببلاغ ضد لاعب الأحمر فى القضاء، نظرا للأزمة التى أثيرت بينهما فى الموسم الماضى نتيجة اعتداء «الشحات» على لاعب الفريق السماوى.

وقال الدكتور أشرف صبحى، خلال تصريحات إعلامية: «لم أتدخل في أزمة اللاعب المغربى محمد الشيبى لاعب فريق بيراميدز مع حسين الشحات لاعب فريق الأهلى حتى الآن، وإذا طلب منى التدخل سوف أتدخل على الفور».

وكان النادى الأهلى، قد أصدر بيانًا رسميًا خلال الأيام الماضية، خاطب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم وطلب ردًّا نهائيًّا وعاجلًا، قبل التصعيد أمام الجهات الدولية المختصة، بشأن مخالفة لوائح الاتحادين المصرى والدولى، من جانب محمد الشيبى لاعب بيراميدز باللجوء للمحاكم المدنية.

من جهته، كشف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام، فى وقت سابق، عن آخر تطورات ملف الأزمة، قائلا: «الملف حاليًا في لجنة الانضباط وفور انتهاء اللجنة من عملها سيتم الإعلان عن قرارتها من قبل اتحاد الكرة وتبليغ الأندية بالقرارات الصادرة في حالة وجود عقوبات على اللاعب».