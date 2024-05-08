جبالي يطالب الأعضاء الالتزام بتعليمات الحديث خلال منظومة الصوت بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية

نصح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كافة أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بتعليمات خاصة أثناء الحديث من خلال منظومة الصوت بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، وقال جبالي خلال الجلسة العامة والتي تناقش لتقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023: إن منظومة الصوت بالمجلس الجديد حساسة جدًا وهي مختلفة تمامًا عما هو موجود في المجلس القديم، ولذلك أنصح الجميع بوجود مسافة مناسبة بين العضو ومكبر الصوت وذلك حتي يخرج الصوت بطريقة مثالية.

وأضاف: أن ذلك سيحدث بالتجربة، وطالب الجميع بعدم لمس مكبر الصوت أو الاقتراب منه، كما طالب رئيس المجلس بعدم رفع الأيدي من أي نائب قائلًا: إن الجميع يعلم أن هناك قواعد وشروط لطلب الكلمة فلا داعي لرفع الأيدي لطلب الكلمة، ويناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.

كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات.