تعيين «غربال» حكمًا لقمة الترجى والأهلى فى نهائى أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الجزائرى مصطفى غربال، حكما لمباراة الذهاب فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الترجى الرياضى التونسي وضيفه الأهلى المصرى، والتى ستقام 18 مايو في ملعب رادس الأولمبى.

وأكد الـ«كاف»، أمس «الثلاثاء»، أن غربال سيكون حكما لمباراة الذهاب، ويعاونه مواطناه مقران قورارى وأكرم زهرونى كحكمين مساعدين، والليبى معتز الشلمانى حكما رابعا، ويتواجد فى غرفة تقنية الفيديو الموريتانى دحان بيدا.

وفى الساق نفسه، يدير مواجهة الإياب التى ستقام في القاهرة يوم 25 مايو الجارى الكونغولى جون جاك نادالا ويعاونه الغانى دانيال لاريا والسودانى محمد عبدالله إبراهيم، وفى غرفة تقنية الفيديو يتواجد الجزائرى لحلو بن براهم.