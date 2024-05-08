الزمالك يبحث ملف التعاقد مع زيزو وعواد بعد نهائى الكونفدرالية

ينوى مسئولو نادى الزمالك، حسم ملف تمديد عقدى أحمد مصطفى «زيزو» وحارس المرمى محمد عواد، بعد نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى، يومى 12 و19 من مايو الجارى.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن إدارة نادى الزمالك، اتفقت مع الثنائى محمد عواد وأحمد مصطفى «زيزو»، الاستمرار فى صفوف الفريق، على أن يتم حسم جميع التفاصيل عقب نهائى بطولة الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربى.

وينتهي عقد أحمد مصطفى «زيزو» مع نادى الزمالك فى يونيو من عام 2025 والإدارة تسعى لحسم ملف اللاعب خوفا من توقيعه لأى فريق مجانا بداية من يناير القادم، فيما أن عقد محمد عواد سينتهي مع نهاية الموسم الجارى.

وأشار التقارير، إلى أن إدارة نادى الزمالك ترغب فى تمديد عقد أحمد مصطفى زيزو لمدة موسمين إضافيين، لأنه من الركائز الأساسية فى القلعة البيضاء، بعدما أصبح اللاعب هدفًا لعدة أندية خليجية خلال الفترة الأخيرة.