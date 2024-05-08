اصابة شكرى تُجبر الأهلى على تمديد عقد على معلول

يُعيد مسئولو النادى الأهلى، فتح ملف تمديد عقد لاعب الفريق الظهير الأيسر على معلول، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعد إصابة لاعب سيراميكا كليوباترا محمد شكري، بقطع في الرباط الصليبى.

وتقول تقارير اعلامية، أن إدارة النادى الأهلى، كانت تفكر فى عدم استمرار على معلول خلال الموسم المقبل، بسبب راتبه الكبير الذى يصل إلى مليون و200 ألف دولار، بعد الاتفاق على عودة محمد شكرى المُعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، مقابل 9 ملايين جنيه قبل إصابة الأخير بقطع فى الرباط الصليبى.

وأوضحت التقارير، أن إدارة النادى الأهلى تنوى فتح باب استمرار على معلول فى الموسم المقبل، بعد إصابة محمد شكري بقطع فى الرباط الصليبى ورغبة مدرب الفريق مارسيل كولر، فى استمرار الظهير التونسى.

وتؤكد التقارير الصحفية، أن إدارة النادى الأهلى، تبحث حسم ملف تمديد عقد التونسى على معلول، بعد نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى الرياضى يومى 18 و25 من مايو الجارى.

ويذكر أن، التونسى علي معلول حصل على راحة سلبية من مباراة الاتحاد السكندرى أمس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز «دورىNile»، والتى فاز بها النادى الأهلى برباعية مقابل هدف.