غزل المحلة يعود للدورى الممتاز عن طريق بروكسى بثلاثية مقابل هدف 

من جديد، صعد فريق غزل المحلة لدورى الأضواء بعد فوزه على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب بروكسى فى الجولة الختامية من دورى المحترفين.

تقدم لاعب المحلة عبد الرحيم عمورى في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بعد خطأ فادح لمدافع بروكسى، الذى أخطأ الكرة وأودعها لاعب المحلة في المرمى، قبل أن يعود محمد صبرى من إدراك هدف التعادل في منتصف الشوط الأول .

ومع نهاية الشوط استطاع محمد جابر إحراز الهدف الثانى للمحلة من ركلة جزاء، احتسبها حماده القلاوى حكم المباراة فى الدقيقة العاشرة من خطأ فادح لمدافع بروكسى الذى أخطأ الكرة وأودعها لاعب المحلة في المرمى، قبل أن يعود محمد صبرى لإدراك هدف التعادل في منتصف الشوط الأول .

ومع نهاية الشوط استطاع محمد جابر إحراز الهدف الثانى للمحلة من ركلة جزاء احتسبها حماده القلاوى حكم المباراة وأشهر الكارت الأحمر لمدافع المحلة ، ليتقدم زعيم الغربية بهدفين مقابل هدف، ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق المحلة على بروكسى بهدفين لهدف .

وفى الدقيقة 86 من عمر اللقاء استطاع قائد الفريق عبده يحيي من إحراز الهدف الثالث لفريقه معلنا عن صعود الفريق رسميا للأضواء بعد غياب عام وحيد عن المسابقة . وأشهر الكارت الأحمر لمدافع المحلة ، ليتقدم زعيم الغربية بهدفين مقابل هدف ، ينهى بعدها حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق المحلة على بروكسى بهدفين لهدف .

وفى الدقيقة 86 من عمر اللقاء استطاع قائد الفريق عبده يحيي من إحراز الهدف الثالث لفريقه معلنا عن صعود الفريق رسميا للأضواء بعد غياب عام وحيد عن المسابقة .