برلمانية تهاجم الحكومة خلال مناقشة الحساب الختامي.. حكومة فرض الضرائب وإفقار الشعب

قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه بموجب تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والترجمة الحقيقية للأرقام يتضح أن الحكومة الحالية “حكومة اقتراض”، حكومة بيع أصول الدولة، حكومة الديون والمديونية.

جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وأضافت السعيد ان الحكومة الحالية هي حكومة فرض الضرائب وإفقار الشعب، مؤكدة أن هناك انهيار كامل في منظومة التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد تعطل كامل للمشروعات القومية كالصرف الصحي ومياه الشرب واستكمال المستشفيات، كما رصد أراضي الدولة المخصصة للمشروعات الخدمية غير المفعلة والقروض غير المستغلة التي تكلف الموازنة العامة أعباء مالية من اقتراض وفوائد خدمة الدين. كما ذكر التقرير الهيئات الاقتصادية التي سجلت خسائر كبيرة وعدم تحصيل الضرائب من بعض الجهات ، وأوضحت النائبة أن التقرير اجمالًا أوضح أن الحكومة تقوم بإهدار المال العام.

واختتمت السعيد قائلة: حكومة استنفذت كل رصيدها لدى الشعب، حكومة فاشلة ليس لديها رؤية أو استراتيجية تنموية وجب محاسبتها وإقالتها.