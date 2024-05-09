الإسماعيلى أمام الداخلية اليوم فى بداية مواجهات الجولة الـ22 من مسابقة «دورىNile»

فى الرابعة عصر اليوم «الخميس»، وعلى ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى، يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، تحديا جديا عندما يواجه الداخلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة «دورىNile».

ومباراة اليوم هى السادسة عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها فى 15 مباراة سابقة، نجح الإسماعيلى فى الفوز 6 مباريات وتلقى هزيمة واحدة من الداخلية وحسم التعادل 6 مواجهات بينهما، وسجل لاعبو الدراويش 15 هدفا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

وخلال الـ«16» مواجهة فيما بين الفريقين، سجل أهداف الإسماعيلى فى الداخلية كل من: «هدفين» لكلًا من: حسنى عبد ربه، وكريم بامبو، وديجو كالديرون، وهدف واحد لكل من: جون أنطوى، باهر المحمدى، محمد أبو المجد بوشا، وجيه عبد الحكيم، محمود متولى، محمد مخلوف، فراس شواط، محمد الشامى.

ويأتى فريق الدراويش فى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 5 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 24.