سياسة التدوير مُستمرة فى الأهلى أمام بلدية المحلة قبل نهائى أبطال أفريقيا

يستمر المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، فى سياسة التدوير بين اللاعبين فى مباراة فريقه أمام بلدية المحلة يوم «السبت» المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».

ويهدف مارسيل كولر من هذه السياسة إلى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، ومنح الفرصة للاعبين البدلاء كما فعل فى مباراته أمام زعيم الثغر، والتى شهدت إراحة الثنائى على معلول وبيرسى تاو ومن قبلهم محمد هانى، فيما منح الفرصة للاعبين آخرين مثل عمر كمال ومحمد الضاوى كريستو وكريم فؤاد ورضا سليم ومحمود كهربا.

ومن المتوقع أن يستمر مارسيل كولر فى منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل محمود متولي ومحمد مجدى «أفشة» وكريم نيدفيد وأنتونى موديست.