سموحة يصطدم بـ«زد إف سى» ويواصل الزحف نحو المربع الذهبى فى «دورىNile»

يدخل اليوم «الخميس»، فريق نادى سموحة الرياضى، اختبارا صعبا أمام نظيره فريق زد إف سى، فى المباراة التى تجمعهماعلى أرض ملعب استاد الإسكندرية الرياضى، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم، موسم 2023 /2024، «دورىNile». وضمت القائمة التى سيلغب منها فريق سموحة مواجهة الليلة كلا من الهانى سليمان وحسين تيمور ومحمد المغربى ومحمد متولى كناريا ومحمد أبو بكر ليادى وفادى فريد والحسن دحدوح وإسلام جابر ومحمد سعيد مكرونة وجاستين آرثر ومصطفى البدرى ومحمد مصطفى ميدو وأحمد خالد وطارق علاء وعمرو قلاوة ومحمد عصام وحمدى علاء ودكودودو والحبيب أحمد حسن، فيما يغيب عن اللقاء هداف الفريق حسام حسن للإيقاف، وأحمد حكم للإصابة ومحمود وحيد وعبداللطيف قسو وعبدالرحمن عامر للإصابة.

كما شهدت تدريبات الفريق، رئيس النادى المهندس فرج عامر، للاطمئنان على مستوى اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة زد، خاصة بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على نادى الزمالك بهدف مقابل لا شىء، وطالبهم بتقديم نفس المستوى ومواصلة الانتصارات.

كما طالب المدير الفنى لفريق سموحة أحمد سامى، اللاعبين بالاستمرار فى الأداء الرجولى وحصد النقاط الثلاث أمام زد لدخول المربع الذهبى، وحسم المركز المُتقدم فى البطولة مُبكرًا وعدم الاعتماد على هدايا أوتعثُرات الفرق الأخرى.

ويأتى فريق سموحة قبل لقاء الليلة فى المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، من 20 مباراة، حيث فاز بـ8 مواجهات وتعادل 7 لقاءات وتلقى 5 هزائم، فيما يأتى فريق زد إف سى فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، من 21 مباراة، نجح فى الفوز بـ8 مواجهات وتعادل 9 لقاءات وتلقى 4 هزائم.