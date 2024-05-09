التموين : توريد 2 مليون طن من المستهدف من محصول القمح بنسبة 60%

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن متابعته من خلال تقارير لحظية عن نسب التوريد وسداد مستحقات المزارعين أول بأول من خلال لجان الاستلام والفرز والتخزين لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم واستلام قمح بجودة عالية كاشفا ارتفاع معدلات توريد محصول القمح من المزارعين إلى 2 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد في 13 ابريل حتي أليوم وذلك عبر 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية كما أن عمليات التوريد قد وصلت إلى 120 ألف طن قمح يوميا مقارنة ب 80 ألف طن في الموسم السابق.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر سابق ، أن الوزارة تستهدف استلام 3.5 مليون طن، وتم تجهيز نقاط إضافية لاستيعاب طاقات تخزينية تصل إلى 5 مليون طن، في حاله زياده نسب التوريد .

كما قرر وزير التموين إضافة فترة مسائية من 8مساء حتي 12 منتصف الليل وذلك في نقاط التجميع التي توفرها بها إنارة.

شهدت نقاط استلام وتجميع القمح إقبالا كبيراً من المزارعين لتوريد المحصول المحلي ، وذلك بعد قرار وزير التموين بشأن ضوابط التوريد الخاصة بحصر الأراضي من قبل اللجان المشتركة بين وزارتي التموين والزراعة للتأكد من نسب التوريد وفقا المساحات المنزرعة.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم المحلي هذا العام أرتفعت به نسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلي زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح

وأوضح كمال أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو أكثر من 2 مليون، منذ بداية موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي، لافتا إلي استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

وأشار كمال، إلي أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.