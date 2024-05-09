تموين الشرقية :استقبلنا 500 ألف طن ونستهدف 600 الف طن

كشفت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن محافظة الشرقية هي اعلي محافظة في التوريد علي مستوى الجمهورية،حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصوامع بالمحافظة 500 طن حتى اليوم بنسبة 24%من إجمالي توريد جميع محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوريد هذا العام عن العام الماضي ونستهدف استلام 600 ألف طن. مشيرة إلى أن لجان القمح تعمل علي التأكد من سلامة وجودة القمح نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات و‏الرمال، جاء ذلك خلال تفقدها صومعة صان الحجر بالمحافظة التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التى حددتها وزارة التموين .

وقامت وكيلة الوزارة بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسؤولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشدداً على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضماناً لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد منه.

اوطلعت وكيلة الوزارة على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، وكشفت عن أن موسم التوريد الحالي عالي جدا من المزارعين .

و أكدت أن وزير التموين قام بالتأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم، وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين والموردين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، للتواصل محافظة الشرقية صدراتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً هاماً.

و أكدت عبد الرحمن قيام اللجنة المشكلة من الزراعة والتموين والرقابة وهيئة سلامة الغذاء من التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ولتحديد المورد من القمح ومعرفة القديم من الجديد والمحلي من المستورد للتاكد من عدم وجود اي مخالفات مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش و المرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة و البالغ عددها 47 موقع تخزينى وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة و التأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة و سليمة المزارعين والموردين الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، مؤكداً ان الدولة لم تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.

و قال رمضان الشحات، المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

وأوضح أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

كشف المهندس محمد جمال مدير صومعة صان الحجر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم توريد حتى الآن 25 الف طن قمح محلي بنسبة 50% منذ بدء عمليات توريد المحصول في 15 ابريل الماضي و حتي اليوم و ذلك من محافظات الشرقية و الدقهلية

وأضاف جمال أنه مستهدف استلام 60 الف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية و بورسعيد و هي السعة الإجمالية لصومعة صان الحجر و التي تضم 12 خلية بسعة 5 آلاف طن قمح للخلية الواحدة، مجهزة بأحدث أجهزة للصيانة الحبوب.

وأضاف كمال أن الموسم الحالي أفضل من الموسم الماضي بسبب التغيرات المناخية وهو ما جعل التوريدات في وقت مبكر هذا العام من المزارعين وزيادة إنتاجية الفدان رفع من زيادة أرقام التوريد.

وأشار إلى أن الصومعة تتواجد بين نقطة تواصل بين أربع محافظات وهى الشرقية وبورسعيد والدقهلية ودمياط وتستقبل نوعي القمح المحلي والمستورد وتتم عمليات الاستلام أو التوزيع من القمح حسب البرنامج التنفيذي حسب خطة الوزارة والشركة .

وأوضح أن محافظة الشرقية تستقبل القمح من خلال الشركة القابضة للصوامع في أربع جهات الأولى صومعة الصالحية بسعة تخزينية 90 الف طن وصومعة صان الحجر 60 الف طن وصومعة 30 الف طن كما توجد ثلاث صوامع حقلية بسعة تخزينية لكل صومعة خمسة آلاف طن بمنيا القمح وطوخ القرموص ونزلة الخيال.