تسديدة صاروخية لـ”عبد الرحمن مجدى” تمنح الدراويش نقاط المباراة أمام الداخلية

خطف فريق الإسماعيلى فوزًا مثيرًا من ضيفه فريق الداخلية 1-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم “الخميس”، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل عبد الرحمن مجدي هدف اللقاء الوحيد للإسماعيلي فى الدقيقة “90+8″، من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتمنح الدراويش أغلى فوز له هذا الموسم.

وشهدت المباراة سيطرة من نادى الإسماعيلى على معظم فترات اللعب، ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى الداخلية، الذى اعتمد على الهجمات المرتدة فى محاولة لمباغتة أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، يرفع فريق الإسماعيلى رصيده للنقطة 25 ليصعد للمركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى على حساب الزمالك الذى تراجع للمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، علمًا بأن الإسماعيلي لعب 7 مباريات أكثر من الزمالك.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 فى المركز الثامن عشر والأخير، ويقترب خطوة جديد من الهبوط لدورى القسم الثانى.