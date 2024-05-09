لجنة الخطة بالبرلمان توصي بزيادة العلاج على نفقة الدولة بقيمة 10 مليار جنيه

اكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على عمل توصية بزيادة بند العلاج علي نفقة الدولة بمبلغ 10 مليار جنيه (5 منها سدادا لمديونيات السنوات السابقة و5 لزيادة موازنة العام القادم).

كما أوصت اللجنة أيضا بزيادة البند المخصص لشراء الامصال والطعوم واللقاحات والأدوية المخصصة للطب الوقائي بمبلغ 3 مليار جنيه.

وقد جاءت توصيات اللجنة بعد مناقشة موازنة وزارة الصحة والجهات التابعة لها عن العام المالي 25/24 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وجميع قيادات الوزارة.