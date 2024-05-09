زد إف سى يفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف فى “دورىNile”

حقق فريق نادى زد إف سى فوزًا ثمينًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى nile”.

جاءت أهداف فريق زد عن طريق محمد سمير من ضربة جزاء فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ثم عزز شادى حسين بالهدف الثانى فى الدقيقة 61 من المباراة، فيما جاء هدف فريق سموحة الوحيد عن طريق النيجيرى جونيور أجاى، فى الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من علامة الجزاء أيضا.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق زد الى النقطة 36، ويأتى فى المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile”، فيما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 31 محتلا المركز السادس.

وشهدت أحداث المباراة محاولات من قبل لاعبو الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق زد عن طريق محمد سعد “ميسى” وديلسون كامونى بينما هجمات سموحة عن طريق فادى فريد وعمرو قلاوة.