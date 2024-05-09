” النبراوي”: نستهدف تعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وحل المشكلات في بعض النقابات الفرعية

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، اليوم ، بالدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لبحث حل مشكلات بعض النقابات الفرعية الخاصة بالإسكان الاجتماعي، خلال اللقاء، أكد نقيب المهندسين ضرورة تضافر الجهود بين نقابة المهندسين وصندوق الإسكان الاجتماعي لحل المشكلات العالقة للإسكان الاجتماعي في بعض النقابات الفرعية،

ومن جانبها أبدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد الاستعداد للتعاون وتذليل كافة العوائق أمام المهندسين، من أجل الوصول لتسوية تلك المشكلات.

كما ناقش نقيب المهندسين، والوفد النقابي المرافق له خلال الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يخدم الصالح العام، ويحقق مصالح المهندسين.