التموين: توريد 2.3 مليون طن قمح محلي منذ بدء الموسم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلي نحو 2.3مليون طن قمح عبر 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم .

فيما وجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات و سعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن وتستعد لاستقبال أكثر من المستهدف .

كما وجة الوزير كافة المديريات باستقبال كافة الكميات الموردة وتوزيع الفائض علي كافة أماكن التخزين ،مشيرا إلى أن السعات التخزينية بالمحافظات تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر والشؤن التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المنوط بها التسويق إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

و أكد المصيلحي أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 2000 جنيه جعل معدلات التوريد مرتفعة وعالية ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎.‎

و أوضح وزير التموين إلى أن ارتفاع معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏ الدولارية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

و قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الموسم المحلي هذا العام ارتفعت به نسبة التوريد عن العام الماضي، لافتا إلي زيادة معدلات إنتاجية الفدان لنحو 22 أردب قمح

و أوضح كمال أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو أكثر من2.3مليون، منذ بداية موسم الحصاد في15 أبريل الماضي، لافتا إلي استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتى 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولى والتي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

و أشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

و أشار كمال، إلي أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.