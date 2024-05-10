تموين الدقهليه : استلام 230 ألف طن قمح من المزراعين و نستهدف الوصول إلى 400 ألف طن

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية ، أنه تم استلام نحو 230الف طن بنسبة 53%من المستهدف من أستلام القمح منذ بداية موسم الحصاد فى منتصف ابريل الماضى وحتى اليوم الجمعة، و مستهدف إستلام نحو 400 ألف طن مقارنة بموسم العام الماضي مع العلم ان المساحات المنزرعة بالمحافظة تقل عن العام الماضي بسب اتجاه المزراعين لزراعة البصل جاء ذلك خلال جولة تفقدية بصومعة ميت غمر .

وقال دايرة أن معدل التوريد اليومي يبلغ 8.5 الف طن يومياً، تصل إلي 10 الف طن في الذروة ، مشيرا الي أن المساحات المنزرعة من القمح خلال الموسم الجاري بلغت نحو 251 ألف فدان وهي نسبة أقل من العام الماضي بسب اتجاة عدد من المزراعين لزراعات أخري.

و لفت دايرة إلي أنه سوف يتم توريد الزائد من الكميات الموردة من القمح المحلي المورد من محافظة الدقهلية الي المحافظات المجاورة وهي الشرقية و القليوبية والجيزة بسب ان السعات التخزينية في المحافظة لا تستوعب الكميات الموردة من المزراعين ونقوم مع الشركة القابضة للصوامع بتوزيع الكميات علي المحافظات المجاورة .

و أوضح دايرة، أنه يتم إستلام محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 37 نقطة تجميع موزعة على 5 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقى شون و هناجر، بسعة تخزينية إجمالية 190 ألف طن.

و أضاف دايرة أن محافظة الدقهلية بها 8 مطاحن مقسمة إلى 5 قطاع عام، و3 مطاحن قطاع خاص، بمعدل طحن يومى 1400 طن، مؤكدًا عدم وجود أى أزمة فى توفير الدقيق المدعم لصالح المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة.

و أكد دايرة علي وجود لجان تفتيشية تجوب أنحاء محافظة الدقهلية لضبط اي كميات من القمح المحلي قبل تسريبها الي المزارع السمكية و مصانع الأعلاف.

و قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

و أوضح أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراطا، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

من جهته قال المهندس عادل سعد مدير صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في الدقهلية أن السعة الإجمالية للصومعة تبلغ 60 ألف طن بعدد خلايا 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.

وأضاف سعد أن صومعة ميت غمر استلمت 30الف طن قمح محلي ومورد منذ بدء موسم الحصاد وحتي اليوم الجمعة ، والتي تعتبر من أكبر الصوامع الموجودة بالمحافظة وموضحاً أن معدل التوريد اليومي يصل إلى 1500.

ومعدلات التوريد أعلي من العام الماضي موضحا أن زيادة نسب التوريد العالية ترجع لعدة أسباب اهمها زيادة سعر توريد القمح وكذلك انخفاض أسعار الأعلاف وبالتالي المزرع اتجه لتوريد كافة المحصول .