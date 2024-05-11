مستقبل وطن: العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة خطوة جادة لحل القضية ووقف الحرب الغاشمة

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية، تأكيد على حجم الجهود المبذولة فى دعم القضية الفلسطينية وأن الجهود لم ولن تتوقف سوى بحل القضية.

وأشار إلى أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة حقيقة وجادة فى سبيل الاعتراف بحق الأشقاء الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال والممارسات الإجرامية وحرب الإبادة التى يشنها بحق الفلسطينيين العزل والعالم كله يرى ويشاهد هذه الحرب الغاشمة، ولهذا القرار بمثابة خطوة جادة نحو حل القضية.

وأكد عبداللطيف، أن الدولة المصرية كانت وستظل دائما خير مدافعا عن القضية الفلسطينية، ولن تقبل بصفية القضية من خلال التهجير القسرى، وهناك مشاورات واتصالات مكثفة مع جميع الجهات بشكل يومى، ومباحثات للوصول لحل عاجل وفورى لحقن الدماء، وهذا التصويت من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمثابة تكليل لحجم الجهود المبذولة فى دعم القضية.

وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على وقوف جميع المصريين صفا واحدا فى الدفاع عن السيادة المصرية وعدم المساس بذرة تراب واحدة ودعمهم للخطوات والقرارات من قبل القيادة السياسية فى سبيل تحقيق ذلك.