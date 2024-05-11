تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلى أمام بلدية المحلة اليوم فى “دورىNile”

حدد المدير الفنى لفريق النادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، تشكيل المارد الأحمر الذى سيخوض به مواجهة الليلة أمام بلدية المحلة في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي بقيادة كولر، لمواجهة بلدية المحلة اليوم “السبت” ضمن منافسات الجولة الـ”22″ من مسابقة الدورى المصرى.

وسيجرى مارسيل كولر، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيلعب به ضد بلدية المحلة اليوم، من خلال عودة محمود متولي وعلى معلول بدلاً من محمد عبدالمنعم وعمر كمال.

والمتوقع أن يعود الجنوب إفريقى بيرسى تاو والمهاجم محمود كهربا إلى التشكيلة الأساسية للأهلى، لمنح الثنائى المغربي رضا سليم والفلسطينى وسام أبو على.

ويأتى فريق الأهلى فى المركز الثامن فى جدول ترتيب دوري نايل، برصيد 30 نقطة من 14 جولة، فيما يأتى فريق بلدية المحلة فى المركز الخامس عشر بـ19 نقطة من 20 جولة.