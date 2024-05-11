تحديد جلسة النطق بالحكم في قضية الشحات والشيبى فى واقعة “الاعتداء والسب والقذف”

قررت محكمة جنح مدينة نصر، حجز دعوى المغربى محمد الشيبى لاعب فريق بيراميدز، ضد حسين الشحات لاعب الأهلى، للنطق بالحكم، محددة موعد الجلسة يوم 30 مايو الجارى.

وقد قام الشيبى بإقامة دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة اعتداء لاعب الأهلى على الشيبى بالصفع على وجهه، عقب لقاء الفريقين يوم 23 يوليو 2023، فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث فاز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وطلب محامى حسين الشحات، تأجيل الدعوى لمدة 3 أشهر، بعد طلبه إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، فيما طلب محامى الشيبى حبس لاعب الأهلى 3 أشهر لاعتدائه بالضرب ضد موكله لاعب بيراميدز.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة اللاعب حسين الشحات إلي المحكمة المختصة، لمعاقبته فى الاتهام الموجه إليه من قبل اللاعب المغربى محمد الشيبى، بأنه تعدى عليه على أرضية استاد الدفاع الجوي، وتم تحديد جلسة 18 أبريل للنظر في أولى جلسات المحاكمة.

وتعرض الشحات لعقوبة من جانب رابطة الأندية، بالإيقاف لمدة مباراتين، فيما لجأ الشيبى للقضاء المصرى، متهما نجم الأهلى بالضرب والسب والقذف، رغم اعتذار الأخير له وقبول اللاعب المغربى الاعتذار فى وقت سابق.