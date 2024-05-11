حقائق عن نهائى الزمالك ونهضة بركان فى بطولة الكونفدرالية

يحل فريق نادى الزمالك ضيفا ثقيلا على نهضة بركان مساء غدا “الأحد”، ضمن مباريات ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائى البطولة القارية، بعدما فاز على فريق دريمز الغانى فى إياب نصف النهائى بثلاثيةنظيفة، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بينهما.

فيما صعد إلى نهائى البطولة، دون أن يلعب دقيقة واحدة فى الدور نصف النهائى، بعدما انسحب فريق اتحاد العاصمة الجزائرى من أمامه فى مباراتى الذهاب والإياب.

ويأمل الزمالك لتحقيق الفوز فى هذه المباراة قبل خوض مباراة الإياب التى ستقام يوم 19 مايو الجارى فى القاهرة.

وجاءت أبرز الأرقام والحقائق عن المباراة كالتالي:

1- مباراة نهضة بركان والزمالك أول مباراة تُلعب مرتين فى نهائى كأس الكونفيدرالية، بعد أول مواجهة بينهما فى 2019، فاز كل فريق 1-0 على أرضه لكن الزمالك توج باللقب بعد ركلات الترجيح (5-3).

2- يمكن لنهضة بركان أن ينتزع لقبه الثالث فى كأس الكونفيدرالية، ويعادل الصفاقسى التونسى باعتباره الفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات فى المسابقة، إذا فازوا، سيكون اللقب الثامن للمغرب، أى أكثر بثلاثة ألقاب من أى دولة أخرى.

3- خسر الزمالك مرة واحدة فقط من آخر 21 مباراة له في الأدوار الاقصائية بالكونفدرالية، فاز 12 تعادل 8، حيث خسر أمام نهضة بركان في ذهاب نهائى 2019 (0-1).

4- فاز نهضة بركان بآخر 11 مباراة على أرضه في بطولة الكونفدرالية بما فى ذلك الفوز على اتحاد الجزائر فى نصف النهائى هذا الموسم، آخر مرة فشل فى الفوز كانت فى أبريل 2021 (0-0 أمام شبيبة القبائل).

5- نهضة بركان (8.1) والزمالك (7.4) هما الفريقان اللذان حققا أعلى معدل دوران فى المباراة الواحدة فى كأس الكونفيدرالية، كما أنهما الفريقان الوحيدان اللذان لديهما أكثر من 50 سلسلة لعب مفتوح مع أكثر من 10 تمريرات (113 للزمالك، 71 لبركان).

6- يتمتع نهضة بركان (54.7% – 446/815) والزمالك (53.8% – 494/919) بأعلى نسبة نجاح فى المبارزة الثنائية فى كأس الكونفدرالية.

7- خلال مباراة نصف النهائى ضد دريمز، أصبح سامسون أكينيولا ومصطفى شلبى الهدافين التاسع والعاشر للزمالك في كأس الكونفدرالية، لا يوجد فريق لديه عدد أكبر من الهدافين المختلفين فى موسم 2023-24.

8- لاعبان فقط صنعا أكثر من 20 فرصة فى البطولة، محمد المرابط “21 مع نهضة بركان” وزيزو “21 مع الزمالك”، فى حين أن يوسف مهرى “نهضة بركان” لديه أكبر عدد من الفرص التى تم إنشاؤها من اللعب المفتوح “19، و0 من اللعب الثابت”.