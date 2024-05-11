موديست ينقذ الأهلى من كمين بلدية المحلة ويخطف فوزًا صعبًا فى الوقت القاتل

حقق فريق النادى الاهلى، فوزًا صعبا وبشق الأنفس أمام نظيره فريق بلدية المحلة فى الجولة 22 من الدورى الممتاز “دورىNile”، بهدفين مقابل هدف.

دخل “المارد الأحمر” ضيفًا على نظيره فريق بلدية المحلة لقاءا محليا هاما، وذلك قبل خوض ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا ضد فريق نادى الترجى التونسى يوم “السبت” المقبل.

بدأ فريق بلدية المحلة التسجيل، عندما استقبل الأهلى هدفًأ بقدم ماجد هانى لاعب بلدية المحلة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بعد شوط أول سلبى بين الفريقين.

وسجل لاعب وسط الأهلى إمام عاشور هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 61 من زمن اللقاء، عندما كان مُتأخرًا بهدف دون رد، لكن تم إلغاء الهدف بدعوى التسلل.

وفى الدقيقة 79 من عمر المباراة، نجح عمر كمال الذى شارك فى الدقيقة 77 بديلاً للاعب إمام عاشور فى تسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط من مُشاركته.

وسجل مهاجم “المارد الأحمر” محمود كهربا هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة الأولى من الوقت الإضافى للمباراة، لكن كانت هناك حالة تسلل ألغت الهدف.

وفى وقت قاتل باللحظات الأخيرة من المباراة، من صناعة المُتألق عمر كمال، يتمكن الفرنسى أنتونى موديست من تسجيل هدف الفوز للمارد الأحمر.

بهذا الفوز الصعب حصد البطل 3 نقاط ثمينة ورفع رصيده إلى 33 نقطة متقدما للمركز الخامس فى جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد البلدية عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.