حزب التجمع بالمحلة الكبرى ينظم ندوة تثقيفية حول مهام وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية

نظم حزب التجمع بالمحلة الكبرى، ندوة تثقيفية بعنوان “مهام وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية”، تحدث خلالها عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد للتثقيف وإعداد القيادات بحزب التجمع وخبير الشئون البرلمانية، وشارك في اللقاء عددًا من أبناء المدينة الأعضاء بحزب التجمع وأحزاب أخرى.

في البداية تحدث عبدالناصر قنديل حول مواد الدستور العشرة المنظمة لآلية إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح.

كما تناول خبير الشئون البرلمانية آلية انتخاب أعضاء المجالس الشعبية في الوحدات الإدارية المختلفة، والأسباب التي دفعت المشرع للاعتماد على الانتخاب بنظام القائمة ونظام الفردي.

وفي نقاش مع الحضور الذي شهد تواجد من أعضاء حزب التجمع وعدة أحزاب أخرى وجهت لها الدعوة، تطرق الأمين العام المساعد للتثقيف عن أسباب عدم انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية المحلية.

كذلك أوضح “قنديل” الفرق بين القانون المنظم القديم الذي تم إلغاءه بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ والذي كان يكبل يد المجالس الشعبية المحلية ويجعلها عرضة للحل في أي وقت، ومشاريع القوانين الحالية المعروضة على مجلس النواب.

وقال من جانبه قال مصطفى الطبجي، أمين حزب التجمع بالمحلة الكبرى؛ إن الهدف من إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية هو زيادة وعي المواطنين خاصة أعضاء الحزب، والاستعداد التام لإجراء الانتخابات في أي وقت.

وثمن محمد عبدالعظيم أمين حزب التجمع بمحافظة الغربية، الدور الذي تقوم به أمانة حزب التجمع في المحلة الكبرى، وحرصها الدائم على تنوع الفعاليات المختلفة الموجهة لخدمة أهالي المدينة.