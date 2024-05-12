أقل نادي ميزانيته 200 مليون جنيه.. عضو بالشيوخ يطالب بإنشاء مركز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر

طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس برلمانية مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتنكولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛ إنشاء مركز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر.

ووجه النائب كلامه لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي قائلًا: ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من أجل العمل علي إنشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر، مشيرًا إلى أن الأندية تمتلك من المقومات المالية ما يجعلها أن تجعل تلك المراكز منارة، وأن يكون إنتاجها غزير.

وأضاف دعبس: أن اقل نادي ميزانيته لا تقل عن 200 مليون جنيه سنويًا بخلاف قيمة وشراء اللاعبين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب زين الإطناوى، بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

وأكد النائب على أن من شأن إنشاء مراكز للتنمية الشبابية في الأندية أن يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشاد النائب بما تقوم به الدولة من جهود عظيمة في مجال الشباب والرياضة، مؤكدًا على أن الدولة وبالقانون تعفي المنشأت الشبابية والرياضة من 75% من قيمة فواتير الكهرباء والماء والغاز، ويعتبر ذلك الاسهتلاك استهلاك سكني وليس تجاري.

وطالب دعبس بضرورة التوعية بما يتم بالجمهورية الجديدة من إنجازات ومشروعات قومية من خلال ندوات ودورات بمراكز الشباب وعدم الحديث في السياسة والأحزاب داخل مراكز الشباب.