مكافآت خاصة للاعبى الزمالك حال الفوز على نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

رصد مسئولو القلعة البيضاء، مكافآت خاصة للاعبى فريق الكرة الأول فى نادى الزمالك، حال الفوز على نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها العاشرة مساء اليوم «الأحد» بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدى ببركان.

وكشف مصدر مسئول فى الزمالك، فى تصريحات خاصة، أن هناك مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز بخلاف مكافآت اللائحة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه من الطبيعى أن يخوض اللاعبون كافة المباريات بهدف الفوز دون الحاجة إلى دافع مادى لبذل أقصى ما لديهم.

وأضاف المصدر أن لاعبى الزمالك على قدر المسئولية ويعرفون جيدا أهمية الكونفدرالية، وبالتالي لن يدخروا جهدا للفوز باللقب الأفريقي، لكن رصد المكافآت يأتى تقديرا من المجلس للاعبين وتكون على قدر أهمية البطولة والمباريات.