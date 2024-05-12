بعد رفض الأهلى.. اتحاد الكرة يدرس تأجيل بعض مباريات كأس مصر

يدرس اتحاد الكرة اتخاذ قرار بتأجيل عدد من مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وعلى رأسها لقاء الأهلى، الذي رفض اللعب دون لاعبيه الدوليين.

وكان قد تم الكشف فى وقت سابق، عن اعتراض النادى الأهلى على مواجهة الألومنيوم دون الدوليين، وأن القرار الأقرب داخل اتحاد الكرة حاليًا، تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دور الـ32 من كأس مصر.

ويأتى هذا القرار لتواجد لاعبين دوليين في الأندية الثلاثة، يمثلون منتخب مصر، وسينضمون خلال المعسكر المقبل في شهر يونيو، كما أن الأهلى هو النادى الوحيد الذى اعترض حتى الآن، بإرساله خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، برفض خوض مباراته في كأس مصر دون الدوليين.

وشدد الأهلى فى خطابه أن طلب ضم اللاعبين قبل المعسكر مخالف للوائح، كما كشف رؤية المدير الفنى للـ«المارد الأحمر» مارسيل كولر، الذي يرى أن انضمام لاعبيه سيضرهم فنيًا، كما أنه يرغب في منحهم راحة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى، فى إطار نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة الذهاب في رادس، يوم «السبت» المقبل، ثم يستضيف ستاد القاهرة الدولىبعدها بأسبوع موقعة الإياب، يوم 25 مايو المقبل.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر في وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلى والألومنيوم، 29 مايو المقبل، فيما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30 مايو، ويلتقي بيراميدز مع النصر، مساء يوم 31 من نفس الشهر.